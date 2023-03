Haaland abandona seleção da Noruega lesionado

Haaland não vai participar nos jogos da Noruega frente à Espanha e à Geórgia, encontros de qualificação para o Euro'2024 agendados para os próximos dias 25 e 28, respetivamente, devido a uma lesão na virilha. O avançado já tinha apresentado queixas na zona após o encontro do Manchester City frente ao Burnley (6-0) para a Taça de Inglaterra e, depois de uma avaliação médica na concentração dos nórdicos, o médico da seleção confirmou a indisponibilidade."Esperávamos que fosse leve, mas depois dos exames de ontem [segunda-feira] ficou claro que ele não jogará as partidas contra Espanha e Geórgia. É melhor que ele tenha acompanhamento médico no clube [Manchester City]", pode ler-se no comunicado da seleção, que se encontra em estágio em Espanha e na qual está também integrado o benfiquista Aursnes.Haaland regressará assim aos citizens para a recuperação tendo em vista o encontro importante frente ao Liverpool no dia 1 de abril (12 H) a contar para 29.ª jornada da Premier League.