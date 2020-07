Haaland foi expulso de uma discoteca e o pai do avançado do Dortmund reagiu assim

Com a Bundesliga alemã concluída Erling Haaland viajou até à Noruega para um período de férias no seu país natal e quis divertir-se mas acabou expulso de uma discoteca pelos seguranças do estabelecimento noturno. O vídeo com esse momento tornou-se viral nas redes sociais mas na Alemanha levantaram-se algumas dúvidas sobre se as imagens eram atuais. Contudo, o próprio pai do jovem avançado do Borussia Dortmund acabou por 'denuciá-o' através do Twitter.





Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2020

"Vamos Erling, volta ao trabalho. A vida noturna da cidade grande não é para ti", escreveu Alf-Inge Haaland numa publicação acompanhada por uma fotografia na qual o pai do jogador de 19 anos surge no meio da floresta, com um casaco do Borussia Dortmund e a segurar um machado enquanto corta lenha.