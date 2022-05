Haaland no meio de uma guerra de botas que vale milhões: marcas lutam pelos pés do avançado

A transferência de Erling Haaland para o Manchester City promete abrir uma guerra entre as grandes marcas desportivas pelos pés do avançado noruguês, que pode valer perto de 60 milhões de euros.É que Haaland terminou o seu contrato de botas com a Nike - que lhe rendia pouco mais de 1 milhão de euros por ano - e deu a saber que está disponível para ouvir outras propostas.O jogador, que fez ontem o seu, promete tornar-se numas das estrelas da Premier League nos próximos tempos: nos citizens terá um salário a rondar os 441 mil euros por semana.A Puma, que já patrocina as camisolas do City, está na luta com os rivais da Adidas, que também querem assinar com o jovem jogador de 21 anos. Ambas as marcas alemãs pretendem assinar um contrato válido por uma década.Segundo o 'The Sun', as negociações rondam os 6 milhões de euros por temporada, mas o jogador ainda não decidiu com quem vai assinar.