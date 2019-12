Haaland pode deixar RB Salszburgo a preço de saldo

Pretendido por meia Europa, mercê de um arranque de temporada fantástico, Erling Braut Haaland poderá protagonizar uma das transferências mais importantes do defeso... e a preço de saldo. É que, segundo o 'Bild', no contrato do jovem avançado norueguês consta uma cláusula que lhe permite sair dos alemães a troco de apenas 20 milhões de euros, um valor claramente inferior àquele que tem sido apontado como exigência do RB Salszburgo (há quem fale em 100 milhões).Neste sentido, escreve o mesmo jornal alemão, a equipa que está mais bem colocada para assegurar o concurso do dianteiro, que apontou até ao momento 27 golos em 20 partidas, é o Borussia Dortmund, mas a revelação desta cláusula deverá dar início a uma 'correria' louca, onde também entrarão Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munique, Juventus, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Valencia e Sevilha.