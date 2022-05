Hamache em estreia na seleção da Argélia

No dia em que voltou a ser falado para uma eventual transferência, neste caso com o Galatasaray como possível destino, Yanis Hamache foi pela primeira vez chamado à seleção da Argélia. O lateral-esquerdo do Boavista foi uma das sete novidades da convocatória argelina, tendo em vista os jogos com o Uganda (4 de junho) e Tanzânia (8 de junho), ambos de qualificação para a CAN’2023 que se vai realizar na Costa do Marfim.Recorde-se que Hamache nasceu em França, em Marselha, mas tem dupla-nacionalidade e há muito que se mostrara disponível para representar a seleção africana.