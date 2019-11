Hazard não tem dúvidas: «Benzema é o melhor avançado do Mundo»

Eden Hazard deixou os ingleses do Chelsea para reforçar o Real Madrid no início da presente temporada e a experiência do belga na Liga Espanhola e no emblema merengue leva-o a considerar que Karim Benzema é "o melhor avançado do Mundo" na atualidade.

"Depois de jogar com ele [Benzema] nestes três ou quatro meses acho que atualmente é o melhor avançado do Mundo. Mas para além disso, ele ajuda os outros jogadores a melhorar", afirmou Hazard esta segunda-feira em conferência de imprensa de antevisão à receção da Bélgica a Chipre, agendada para terça-feira e relativa à última jornada do grupo I de qualificação para o Euro'2020, prova na qual os belgas já garantiram presença.

Confrontado com a ausência de Benzema na seleção francesa, Hazard lamentou que o colega do Real Madrid não possa representar os atuais campeões do Mundo mas vê um lado positivo... para os adversários dos gauleses. "Sinto muito por ele, mas é sempre mais fácil jogar contra uma equipa onde o Benzema não esteja", justificou o belga de 28 anos.