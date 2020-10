Heerenveen encheu bancadas do estádio com 15 mil peluches para ajudar crianças com cancro

A Covid-19 levou os responsáveis da liga holandesa a manter as portas dos estádios fechadas ao público até final da temporada. Contudo, na noite de sábado, o Abe Lenstra Stadion, casa do Heerenveen, contou com 15 mil ursinhos de peluche nas bancadas para a receção ao Emmen, na 6.ª jornada da Eredivisie.





230.000 euro voor het goede doel! Namens @MSDNederland, @KiKa8118 en sc Heerenveen danken we iedereen voor de hartverwarmende steun ♥?#HEEEMM https://t.co/893hb4T78O — sc Heerenveen (@scHeerenveen) October 25, 2020

Equipados a rigor, com a camisola do clube, todos os brinquedos foram vendidos em menos de 24 horas e permitiram angariar mais de 230 mil euros, valor que reverte a favor da Fundação para as Crianças Livres de Cancro (KiKa), promotora da iniciativa em parceria com um laboratório farmacêutico e o Heerenveen."Durante os primeiros meses da pandemia, muitas crianças com cancro ficaram invisíveis, porque o tratamento foi adiado. Infelizmente, voltamos a estar nesta situação e, ao mesmo tempo, fomos confrontados com a realidade dos estádios de futebol vazios. É por isso que nós encorajamos os jogadores com milhares de ursinhos da KiKa com a camisola do Heerenveen. E expressamos o nosso apoio a todas as crianças com cancro, dizendo-lhes que não as esqueceremos", afirmou Frits Hirschstein, diretor e fundador da Kika.A verdade é que a presença dos peluches deu sorte ao Heerenveen. Os Super Frísios, como é conhecido o clube do norte da Holanda, golearam o Emmen (4-0) e deram continuidade ao grande arranque de campeonato. A equipa está no 4.º lugar da tabela, com 13 pontos, menos dois do que os líderes Ajax e Vitesse.