Helder Cristóvão e Daniel Ramos empatam e seguem colados na Arábia Saudita

Os técnicos portugueses Helder Cristóvão, no Al Hazm, e Daniel Ramos, que fez a estreia no Al Faisaly, empataram este domingo a zero na oitava jornada da liga saudita de futebol e continuam colados na classificação.

Com este resultado, o Al Hazm, que neste encontro contou com o médio português Tiago Rodrigues a tempo inteiro, continua no nono lugar, com 10 pontos e em igualdade com Al Faisaly, com as duas equipas a terem um registo totalmente idêntico (duas vitórias, quatro empates, duas derrotas, nove golos marcados e 10 sofridos).

Daniel Ramos fez o primeiro jogo no comando do Al Faisaly depois de ter abandonado o Santa Clara.

No último lugar continua o Al Taawon, de José Gomes, depois de novo desaire, desta vez no campo do Al-Fateh, por 3-0.

A equipa do técnico português soma apenas três pontos e ainda não alcançou qualquer triunfo na prova.