Helder Cristóvão e Leonardo Jardim 'empatam-se' na Arábia Saudita

O Al Hazm e o Al Hilal, treinados pelos portugueses Hélder Cristóvão e Leonardo Jardim, respetivamente, empataram 1-1 esta quinta-feira em jogo da sétima jornada do campeonato da Arábia Saudita.

Aos 57 minutos, o veterano avançado francês Bafetimbi Gomis colocou os forasteiros na frente, contudo, aos 74', o marroquino Moha igualou, de penálti.

O médio luso Tiago Rodrigues foi titular no onze do Al Hazm, enquanto o Al Hilal apostou no ex-portista Moussa Marega e no ex-sportinguista Luciano Vietto.

Com este resultado, o Al Hilal, que averbou o terceiro empate em quatro jogos, cai para quarto lugar, com 12 pontos e menos um jogo, os mesmos do Al Naser (12) e a um do Al Itthiad (13), segundo; o Damac lidera, provisoriamente, com 14 pontos, mas sete desafios.

O Al Hazm, que vinha de dois triunfos consecutivos, é oitavo com os mesmos nove pontos do Al Fateh, sétimo, ambos com sete partidas.