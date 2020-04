Hélder Tavares: «Há muitos infetados na Turquia, mas poucos cuidados»

Hélder Tavares vive em Esmirna, terceira maior cidade da Turquia, pois há cerca de um ano meio que defende as cores do Altay, emblema da segunda divisão daquele país. O cabo-verdiano não sente muita segurança no combate à pandemia Covid-19.





"Há muitos infetados, mas há poucos cuidados. Não se fazem testes. Resta-nos ficar em casa e esperar por ordens do governo. É muito difícil passar todo o dia sozinho em casa. Praticamente todos os jogadores estrangeiros ficaram na Turquia e não pude regressar a Portugal. Queria passar este tempo perto do meus para tudo isto ser menos doloroso", lamentou o médio-defensivo em declarações ao direto 'Uma vez auriverde, para sempre auriverde' no Facebook do Tondela, clube que representou durante três temporadas e meia.