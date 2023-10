Hélio Sousa a caminho do Qatar

Hélio Sousa está muito próximo de regressar ao trabalho, três meses depois de ter deixado o comando da seleção do Bahrain, equipa que orientou durante quatro anos e com a qual se tornou no selecionador mais vitorioso da história daquele país. Segundo apurou, o técnico está na iminência de fechar contrato com um emblema da principal liga do Qatar, acordo que deve ficar selado e ser oficializado muito em breve.Há 13 anos ligado a seleções, Hélio Sousa vai, desta forma, regressar à realidade dos clubes, da qual está afastado desde 2008/09, ano em que liderou o Sp. Covilhã. Pelo meio, o treinador português esteve vários anos ligado às seleções jovens de Portugal, com destaque para os sub-17, escalão no qual conquistou, em 2016, o Campeonato da Europa.