Hélio Sousa conduz Bahrein para fase final da Taça Árabe

O Bahrein venceu esta sexta-feira o Kuwait, por 2-0, no jogo decisivo da qualificação para a Taça Árabe, com a seleção orientada pelo português Hélio Sousa a conseguir a última vaga na competição que vai decorrer no Qatar.

Ali Haram, aos 74', e Sayed Hashim, aos 90'+4, fizeram os golos que colocam o Bahrein no grupo A, com o anfitrião Qatar, com Omã e o Iraque.