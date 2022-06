Hélio Sousa entra a ganhar na qualificação para a Taça da Ásia

Comandado pelo português Hélio Sousa, o Bahrain arrancou a 3ª ronda da qualificação para a Taça da Ásia de 2023 com uma vitória (2-0) sobre o Bangladesh. No Grupo E, a equipa do técnico português confirmou o favoritismo com golos de Ali Haram (34’) e Komail Al Aswad (42’). Já a Malásia, anfitriã dos encontros deste grupo, bateu o Turquemenistão por 3-1, com o Safawi Rasid (ex-Portimomense) a marcar pela turma malaia, a grande rival do Bahrain na luta pelo 1º lugar – os vencedores dos seis grupos e os cinco melhores segundos classificados apuram-se para a fase final, que será na China.

Críticas

Após a vitória, Hélio Sousa criticou o facto de os jogos serem todos disputados apenas num estádio. "Não é razoável realizar seis partidas num período muito curto num só estádio. Deveriam ser realizadas em dois. Olhem para o relvado após o segundo jogo... e como ficará depois!", atirou.