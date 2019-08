Hélio Sousa festeja triunfo pelo Bahrain

O Bahrain, seleção orientada pelo português Hélio Sousa, entrou com o pé direito no campeonato da WAFF (Federação de Futebol da Ásia Ocidental), ao bater (1-0) a Jordânia no Iraque. Depois de vários testes em solo português, o triunfo permite ao Bahrain acreditar no primeiro lugar do grupo que dá acesso à final da competição.





Ismaeel Abdullatif assinou o golo solitário aos 69 minutos numa boa ação individual, motivando logo uma grande festa no banco de suplentes de Hélio Sousa. O próximo desafio é na quarta-feira com a Arábia Saudita, sendo que a fase de grupos termina no sábado diante do Kuwait.Refira-se que a estreia de Hélio Sousa no apuramento asiático para o Mundial'2022 acontece a 4 de setembro, quando o Bahrain receber o Iraque. Esse grupo é ainda composto por Irão, Cambodja e Hong Kong.