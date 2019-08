Hélio Sousa leva Bahrain à final do Torneio WAFF

Aí está a primeira final de Hélio Sousa no comando do Bahrain! O treinador português comandou o triunfo (1-0) frente ao Kuwait no derradeiro jogo da fase de grupos do Torneio WAFF, garantindo a qualificação para o encontro decisivo, esperando agora por Iraque, Palestina ou Iémen.





O Bahrain estava obrigado a triunfar para conquistar o grupo e garantir o consequente apuramento para a final no Iraque. Foi já na fase final da partida que tudo ficou resolvido, com Ismaeel Abdullatif a marcar o golo solitário aos 80 minutos. Assim, o Bahrain terminou no primeiro lugar, também com uma vitória (1-0) frente à Jordânia e um nulo com a Arábia Saudita.O Torneio WAFF é uma prova organizada pela Federação de Futebol da Ásia Ocidental, sendo que esta é a quarta participação do Bahrain. O melhor que a seleção agora orientada havia alcançado foi o terceiro lugar em 2014, pelo que já está garantida a melhor prestação da história do país.