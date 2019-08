Hélio Sousa levanta primeiro troféu pelo Bahrain

Foi chegar, ver e vencer! Hélio Sousa conquistou o primeiro título ao serviço do Bahrain, ao conquistar o Torneio WAFF, prova organizada pela Federação de Futebol da Ásia Ocidental. A seleção orientada pelo técnico português levou a melhor na final diante do anftrião Iraque (1-0), com Al Anezi a marcar o único golo do jogo aos 41 minutos.





Trata-se de um marco importante para Hélio Sousa, que garante o primeiro título na competição para o Bahrain, sendo que a longa caminhada para o Mundial'2022 arranca já em setembro. Curiosamente, o português está no mesmo grupo que o Iraque, tal como Irão, Cambodja e Hong Kong.