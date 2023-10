Hélio Sousa vence na estreia pelo Qatar SC

Hélio Sousa começou com o pé direito o seu trajeto no Qatar SC. O treinador português estreou-se com uma vitória por 4-2 no terreno do Al Ahli, de Pepa, em jogo da 6.ª jornada do campeonato qatari.A formação visitante até esteve a ganhar por 3-0 - um dos golos foi do ex-sportinguista Tabata - mas a equipa da casa reagiu com o antigo benfiquista Julian Draxler a faturar duas vezes, reduzindo para 3-2. Danzabe bisou aos 90' e sentenciou a partida.Hélio Sousa - que assinou por dois anos pelo Qatar SC - ocupa o 8.º lugar da prova, com 5 pontos, enquanto que Pepa é 11.º, com apenas 3.