Hélio Sousa vence primeiro jogo no comando do Bahrain

O Bahrain, treinado por Hélio Sousa, venceu esta terça-feira na visita ao Camboja, por 1-0, a primeira vitória conquistada pelo técnico português no comando da seleção asiática, à qual chegou este ano.Hélio Sousa ainda esteve à frente da seleção portuguesa de sub-20 no Mundial da categoria, mas depois disso assumiu a seleção do Bahrein, com a qual iniciou em setembro a campanha de apuramento para o Mundial'2022. Antes disso, conquistou o Torneio WAFF pela primeira vez na história do Bahrein.Na última semana, no jogo de estreia oficial de Hélio Sousa, o Bahrain (109.º classificado do ranking da FIFA) empatou a 1-1 com o Iraque (77.º), no primeiro jogo das duas equipas no grupo C de qualificação.Esta terça-feira, no segundo jogo, na visita ao Camboja (170.º), em Phnom Pehn, o Bahrain garantiu a vitória com um golo de Al Aswad, aos 78 minutos.Nesta primeira fase de qualificação apenas o primeiro classificado de cada um dos oito grupos passa à fase seguinte.O Bahrain volta a jogar em 15 de outubro, data em que recebe o Irão, a seleção mais bem classificada da zona asiática na hierarquia da FIFA, em 23.º lugar.