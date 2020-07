Henrik Larsson recorda morte do irmão por overdose: «Precisei de ajuda»

Henrik Larsson, antigo avançado sueco, hoje com 48 anos, reconheceu que teve de recorrer a ajuda psicológica quando o irmão morreu, vítima de uma overdose, em 2009. O antigo jogador do Barcelona, Feyenoord, Celtic e Manchester United considera que "não é uma vergonha falar de saúde mental".





"Não estava a passar por um bom momento e a minha mulher disse-me que devia falar com alguém. Fui a um profissional e senti-me muito melhor depois", reconheceu, em entrevista ao podecast 'Lockdown Tactics'."Jogar a cada fim de semana sabendo o vício do meu irmão não era fácil. É importante partilhar com alguém o que se sente, para podermos ser ajudados. Não é uma vergonha falar de saúde mental", acrescentou Larsson.O antigo avançado jogou duas épocas no Barcelona (2004-2006), onde além do campeonato conquistou a Liga dos Campeões. Foi Bota de Ouro em 2001, no Celtic, com 35 golos. Pela Seleção Larsson participou em três Mundiais.