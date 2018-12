Hernan Crespo vai treinar os argentinos do Banfield

O antigo avançado Hernan Crespo foi apresentado como o novo treinador do Banfield. Aos 43 anos, sucede a Julio Falcioni, que vai assumir o cargo de manager do emblema argentino. O ex-atacante argentino, que se retirou em 2012, já se tinha estreado como treinador pelos juniores do Parma, do qual saiu rumo aos italianos do Modena, da Serie B, em 2015.O Banfield ocupa atualmente o 10º lugar no campeonato argentino, a 15 pontos do líder Racing Avellaneda, decorridas que estão 15 jornadas.