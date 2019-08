Herrera e a titularidade no Atlético: «Venho lutar por um lugar»

O Atlético Madrid venceu, este sábado, o Atlético San Luís por 2-1, em mais um jogo de preparação, realizado no México. No final do encontro, Hector Herrera, antigo jogador do FC Porto, foi um dos jogadores mais aplaudidos à saída do relvado.Opção inicial em apenas um dos cinco jogos até agora realizados pelos colchoneros, o médio mexicano afirmou estar preparado para lutar por um lugar na equipa, assim como fazer tudo o que Diego Simeone exigir. "Vim com o objtivo de lutar por um lugar. Tenho de fazer o que me pedirem. Um jogador tem de estar sempre disponível para qualquer cenário", afirmou o ex-portista.Contente pela transferência, neste defeso, para o emblema colchonero, Hector Herrera assegura que palavra-chave para o sucesso é: "família". "As pessoas que estão atrás de mim, que passam despercebidas. A minha família tem sido fundamental. Recordo com muito orgulho todos os momentos que superei com trabalho e sacrifício. Hoje estou a recolher os frutos", disse.