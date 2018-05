A seleção do México iniciou a sua fase final de preparação para o Mundial'2018 com um empate sem golos diante do País de Gales, em jogo particular disputado esta madrugada em Pasadena.Com Héctor Herrera e Jesús Corona a titulares - o primeiro saiu aos 61' e o segundo aos 69' -, os mexicanos acabaram por não conseguir desatar o nó, num encontro no qual Raúl Jiménez ficou a tempo inteiro no banco de suplentes.Integrada no Grupo F do Mundial'2018, juntamente com a Alemanha, Suécia e Coreia do Sul, a seleção do México defronta na madrugada de domingo a Escócia e, depois, no sábado, fecha a sua preparação ante a Dinamarca.

Autor: Fábio Lima