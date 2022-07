Herrera explica por que trocou o Atlético Madrid pela MLS

Héctor Herrera, médio de 32 anos que atuou no FC Porto e no Atlético de Madrid, já fala como jogador do Houston Dynamo. O mexicano já havia sido anunciado em março pelo clube norte-americano, mas só agora foi apresentado."As pessoas podem ter ficado surpreendidas com a decisão que tomei, mas se tivesse ficado no Atlético de Madrid iriam ficar igualmente surpreendidas, uma vez que não iria jogar tanto", explicou Herrera.Após três temporadas no Atlético Madrid, onde realizou 78 jogos e apontou um golo, a falta de minutos e o desinteresse dos rojiblancos em renovarpor dois anos foi o motivo que o levou à MLS.Na última temporada, Herrera somou 1.082 minutos num total de 26 jogos. Um número inferior, por exemplo, ao de Trippier, que deixou os colchoneros em janeiro para se juntar ao Newcastle.