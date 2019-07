Hervé Renard demite-se de selecionador de Marrocos

O treinador francês Hervé Renard anunciou este domingo a sua demissão do cargo de selecionador de Marrocos, após a eliminação nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas de 2019 (CAN'2019)."Termina um belo capítulo da minha vida, com uma certa emoção e tristeza, mas é uma decisão inevitável e que foi tomada bem antes da CAN2019", escreveu na sua conta no Twitter Renard, que orientava os 'leões do atlas' desde 2016.A seleção marroquina foi eliminada pelo Benim nos oitavos de final da CAN2019.Hervé Renard, de 50 anos, já orientou várias seleções africanas, casos de Zâmbia, Angola e Costa do Marfim, contando ainda passagens por clubes como Sochaux e Lille.