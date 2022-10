Hierro quer Pedro Caixinha no Chivas e oferece salário de 2,5 milhões

Pedro Caixinha é o desejado para assumir o banco do Chivas. A rádio 'W Deportes' garante que o novo diretor desportivo dos mexicanos, o espanhol Fernando Hierro, traçou o perfil que deseja para o emblema de Guadalajara e o português, de 51 anos, encaixa no mesmo.Caixinha conta com um passado rico naquele campeonato onde já se sagrou campeão, ao serviço do Santos Laguna. Depois disso, passou também pelo Cruz Azul, sendo que a visão europeia do futebol é também um ponto a favor.De acordo com a mesma fonte, o Chivas, que anunciou o fim de contrato com Ricardo Cadena, prepara-se para oferecer 2,5 milhões de euros anuais a Pedro Caixinha para que este aceite o desafio de voltar ao México para uma quarta etapa no país, após dois períodos à frente do Santos Laguna e outro no Cruz Azul.No Talleres, o último clube orientado, Caixinha fez história. Foi o primeiro a levar o clube argentino aos quartos-de-final da Taça Libertadores, perdendo para o Vélez por 4-2, no agregado das duas mãos. Em Portugal, o treinador natural de Beja foi treinador principal de Nacional e União de Leiria.