Higuaín 'ignora' Ronaldo e coloca "Lewandowski, Haaland e Benzema" no topo da sua lista

Gonzalo Higuaín, que esta temporada deixou a Europa e rumou aos Estado Unidos para representar o Inter Miami, clube de David Beckham, revelou quais são para si os melhores avançados da atualidade e Cristiano Ronaldo, que foi seu companheiro de equipa no Real Madrid e na Juventus, ficou 'esquecido'.





"Atualmente, para mim, os melhores são Lewandowski, Haaland e Benzema. Karim está aí há muito tempo, entre a elite há 12 anos. Lewandowski onde jogou marcou e venceu. Haaland é uma grande promessa, com um grande futuro. Surpreendeu-me, é um grande avançado", afirmou à ESPN."Na história temos Suárez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa, Ibrahimovic e o melhor, que, ironicamente falando, está no céu, é inalcançável, é Ronaldo [Nazário, o craque brasileiro conhecido por Fenómeno]. Sempre quis ser Ronaldo. Sempre quis imitá-lo", revelou o argentino, que também elogiou o seu companheiro de seleção Lionel Messi."É mágico. É tudo natural. Nasceu assim, está no seu ADN, faz tudo sem esforço. Coisas que todos tem de se esforçar, Messi faz naturalmente. É isso que o faz ser único."