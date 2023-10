Hjulmand e Bah voltam a ser chamados para os duelos da Dinamarca

Desde que chegou ao Sporting, proveniente do Lecce no último mercado de transferências, Morten Hjulmand tem sido presença assídua no lote de convocados da seleção dinamarques, um cenário que volta agora a suceder. Isto porque o médio de 24 anos ficou a saber esta terça-feira que foi chamado pela formação dinamarques para os próximos compromissos a contar para a qualificação para o Euro'2024.Recorde-se que Hjulmand fez a estreia pela seleção dinamarquesa na última pausa para a janela de jogos internacionais, ao ponto de registar 31 minutos de utilização. Desta feita, a Dinamarca irá enfrentar Cazaquistão, a 14 de outubro, em Copenhaga, antes de visitar San Marino, dia 17, na 8ª jornada do grupo H do apuramento.Também Alexander Bah, do Benfica, foi convocado pelo selecionador Kasper Hjulmand, sendo que o lateral direito de 25 anos soma 1 golo ao cabo de 9 internacionalizações pela seleção principal da Dinamarca.