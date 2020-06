Hoffenheim despede treinador a quatro jornadas do fim da liga alemã

O Hoffenheim, atual sétimo classificado da liga alemã, anunciou esta terça-feira o despedimento do treinador holandês Alfred Schreuder, invocando "visões diferentes sobre o futuro".

A decisão, anunciada no sítio oficial do clube na Internet, surge a apenas quatro jornadas do final da liga alemã, numa altura em que o Hoffenheim ocupa a sétima posição, a apenas dois pontos de um lugar que dá acesso à Liga Europa.

"Numa altura em que o planeamento da próxima época é extremamente exigente, também devido à crise provocada pelo novo coronavírus, surgiram diferenças entre opinião. Temos visões diferentes, pelo que trabalhar juntos não faz sentido", refere o diretor de futebol do clube, Alexander Rosen.

Schreuder, que tinha contrato até 2022, admitiu que o Hoffenheim "foi um grande desafio", agradeceu a oportunidade de trabalhar na 'Bundesliga' e lamentou a saída prematura.

"Infelizmente, não conseguimos chegar a um acordo sobre como gostaríamos de liderar a equipa. É normal nesta vida profissional existirem opiniões diferentes. É preciso ser honesto e aceitar as consequências", afirmou, em declarações ao site do clube.

Schreuder, de 47 anos, assumiu o comando técnico do Hoffenheim no início de época, depois de ter sido treinador adjunto do Ajax na temporada 2018/19.