Hoje é dia do 'The Best': conheça todos os candidatos aos prémios do ano

Longe do glamour e do espectáculo dos outros anos, decorre esta tarde, a partir das 18 horas, a gala dos prémios 'The Best'. Realizado em ambiente virtual, devido às condicionantes da pandemia de Covid-19, o evento irá premiar os melhores do ano no Mundo do futebol, com Cristiano Ronaldo a estar uma vez mais entre os candidatos.





Futebol masculinoCristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)Lionel Messi (Barcelona/Argentina)Robert Lewandowski (Bayern Munique/Polónia)Jurgen Klopp (Liverpool)Marcelo Bielsa (Leeds)Hans-Dieter Flick (Bayern Munique)Alisson (Liverpool/Brasil)Manuel Neuer (Bayern Munique/Alemanha)Jan Oblak (Atletico Madrid/Eslovénia)Equipa mundial do ano ( veja os candidatos Futebol femininoLucy Bronze (Manchester City/Inglaterra)Pernille Harder (Chelsea/Dinamarca)Wendie Renard (Lyon/França)Sarina Wiegman (Holanda)Emma Hayes (Chelsea)Jean-Luc Vasseur (Lyon)Christiane Endler (Paris St-Germain/Chile)Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/Estados Unidos)Sarah Bouhaddi (Lyon/França)Equipa mundial do ano ( veja as candidatas Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, diante do CearáSon Heung-min (Tottenham diante do Burnley)Luis Suárez (Barcelona, diante do Maiorca)