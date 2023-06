Holanda: Ajax vai ter novo treinador após confirmada a saída de John Heitinga

O Ajax procura um novo treinador, depois de anunciar esta quinta-feira que não irá renovar o contrato com o técnico interino John Heitinga, na sequência dos maus resultados da sua equipa de futebol.

"O Ajax informou John Heitinga que o clube está à procura de um novo treinador para a equipa principal", informou o Ajax, em comunicado.

É a segunda mudança importante no clube de Amesterdão ocorrida esta semana, depois de, na passada terça-feira, o antigo guarda-redes do Ajax, Edwin van der Sar, ter anunciado que iria deixar o cargo de presidente-executivo. O Ajax não conseguiu qualificar-se para a Liga dos Campeões depois de terminar o campeonato em terceiro lugar, atrás do Feyenoord, que se sagrou campeão, e do PSV Eindhoven.

"John [Heitinga] interveio num momento difícil para ajudar o clube e o fê-lo com total convicção e determinação. Estamos-lhe gratos, mas cheguei à conclusão que o Ajax precisa de um treinador mais experiente", disse o diretor de futebol do Ajax, Sven Mislintat, citado pelo clube.

Numa fase inicial, Heitinga teve resultados promissores, vencendo sete jogos consecutivos que valeram ao Ajax a subida do quinto para o terceiro lugar, mas as coisas complicaram-se com a eliminação da Liga Europa ante os alemães do Union Berlin, em fevereiro, e, sobretudo, com o terceiro lugar final no campeonato.

O Ajax era bicampeão em título e não conseguiu colmatar de forma eficaz a saída de Erik ten Hag para o Manchester United, em abril de 2022.