Holanda: Bruma titular na derrota pesada do PSV (0-4) com o Feynoord

O PSV, com Bruma a titular (saiu aos 71'), sofreu uma goleada, em casa, na 5.ª jornada da liga holandesa, ao perder por 0-4, frente ao Feynoord, que teve João Carlos Teixeira, ex-médio do FC Porto, no banco.





Carlos Vinícius, avançado cedido pelo Benfica, entrou aos 61', mas foi incapaz de evitar a derrota que subiu para números de goleada, já com o brasileiro em campo.Toornstra fez o primeiro aos 45'+1 e, na 2.ª parte, Linssen fez o segundo (71'), enquanto Toornstra bisou aos 85', com Dessers a fechar a contagem aos 90'+1.Com esta derrota, o PSV foi ultrapassado na liderança do campeonato holandês, pelo Ajax que este sábado goleou o Cambuur por 9-0.