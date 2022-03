Holanda: City Group compra o NAC Breda

O City Football Group vai passar a ser o dono do NAC Breda, atual 8º classificado na 2ª divisão da Holanda.O emblema holandês torna-se, assim, no 11º clube do conglomerado, juntando-se a Man. City, Girona, Troyes, Lommel, New York City, Atletico Torque, Melbourne City, Mumbay City, Sichuan Jiuniu e Yokohama F. Marinos.