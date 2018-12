Holanda: Eduardo eleito para equipa do mês

Depois de quatro presenças na equipa da semana do campeonato holandês, duas delas em novembro, Eduardo foi escolhido para o melhor onze do mês passado. O guarda-redes do Vitesse foi titular nas três jornadas realizadas em novembro, tendo contribuído para duas vitórias, frente a Willem II e Utrecht e uma derrota contra o PSV."É gratificante receber esta distinção e também significa o bom trabalho que tenho vindo desenvolver no Vitesse, depois de um longo período sem jogar", confessou Eduardo em declarações a Record.Emprestado pelo Chelsea aos holandeses, o português tem assumido o papel de titular indiscutiível: 19 jogos, todos como opção inicial, em 20 do Vitesse em todas as provas.