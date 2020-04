Holanda encerra época e o caos está instalado: clubes falam em "desgraça" e ameaçam recorrer à UEFA

Não há campeões da Eredivisie nem da segunda divisão; AZ Alkmaar e Ajax apuram-se para a Liga dos Campeões; Feyenoord, PSV e Willem II vão à Liga Europa na próxima temporada. A Liga holandesa deu esta sexta-feira a época por terminada, depois de o primeiro ministro do país, Mark Rutte, ter decretado que os jogos serão proibidos até 1 de setembro. Mas a decisão está longe de gerar concenso...





O FC Utrecht, por exemplo, não se conforma com o facto de ter ficado fora da Liga Europa. O clube poderia ter garantido um lugar se ganhasse a Taça da Liga na final que iria disputar frente ao Feyenoord, mas a competição, à semelhança do campeonato, foi cancelada. Por isso pretende queixar-se à UEFA."FC Utrecht não aceita ficar fora de distribuição dos lugares europeus. O FC Utrecht não hesitará em desafiar esta decisão diante de um tribunal de desporto e da UEFA", explicou o clube, em comunicado. "É inaceitável que a taça, cuja final não foi disputada, seja completamente ignorada e não seja tida em em consideração no momento de escolher que clubes têm direito a um bilhete europeu."Mas se na 1.ª divisão há queixas, na segunda também há quem não tenha ficado propriamente feliz, pois não haverá subidas e descidas. O Cambuur, que liderava a classificação com quatro pontos de vantagem para o segundo e 11 para o terceiro, não vai competir na próxima época na Eredivisie.O treinador da equipa, Henk de Jong, fala na "maior desgraça da história do desporto holandês". "Tento sempre ver o melhor nas pessoas e nas suas decisões, mas isto é inacreditável. A UEFA pediu decisões justas, mas esta está longe de o ser. Somos líderes desde meados de outubro", recordou, frisando que esta decisão terá "graves implicações desportivas e financeiras".