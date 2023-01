Holanda: Fábio Silva estreia-se e Pedro Marques marca

Contratado esta semana, Fábio Silva estreou-se ontem com a camisola do PSV. O avançado português, que alinhou no Anderlecht na primeira metade da época por empréstimo do Wolves, entrou aos 82’ para o lugar de Luuk de Jong e festejou o triunfo (2-0) sobre o Go Ahead Eagles. Veerman e El Ghazi marcaram pela equipa de Eindhoven, que segue no 3º posto, com 38 pontos.

Quem esteve em evidência nesta 19ª jornada foi Pedro Marques. O antigo avançado do Sporting entrou aos 75’ e marcou aos 80’ o golo do empate (1-1) do NEC Nijmegen na receção ao Sparta Roterdão.