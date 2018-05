Antigo jogador do Sporting, Zakaria Labyad foi esta segunda-feira apresentado como recente reforço do Ajax para a próxima temporada, deixando o Utrecht, clube que representou nas duas últimas temporadas, a troco de 5,5 milhões de euros (a transação por chegar aos 6). Labyad assinou contrato por quatro temporadas, reencontrando em Amesterdão o técnico Erik Ten Hag, com o qual trabalhara no seu antigo clube.Refira-se que 2017/18 foi a melhor época da carreira do marroquino, que em 29 partidas marcou 12 golos no campeonato, registos que ajudaram o seu clube a lutar por um lugar na Liga Europa da próxima temporada.

Autor: Fábio Lima