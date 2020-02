Holanda: Pedro Marques bisa na goleada do Den Bosch

Pedro Marques fez um bis na goleada do Den Bosch (5-1) sobre o Roda, em jogo da 25.ª jornada da segunda liga holandesa. O português, de 21 anos, marcou logo aos 7 minutos e pouco depois, de penálti, fez o segundo golo da equipa.





O Den Bosch, clube ao qual o avançado foi emprestado pelo Sporting, encontra-se na 11.ª posição do campeonato e está na luta pelo apuramento para o playoff de promoção. Quanto a Pedro Marques, transferiu-se no mercado de inverno do Dordrecht para a formação de Erik van der Ven.