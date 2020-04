Holanda também equaciona dar as competições por terminadas

A liga holandesa está a equacionar uma medida semelhante à belga. Ou seja, acabar já as provas profissionais de futebol e atribuir os lugares que cada equipa tem no momento, segundo indicam vários media locais. O governo da Holanda declarou que os eventos desportivos estão suspensos até 1 de junho, o que engloba o campeonato nacional do país.





A possibilidade foi já deixada em aberto por um dirigente de um clube da liga holandesa. "Consideramos que a situação atual é tão grave que jogar o resto dos jogos num estádio vazio é o menos importante", vincou Robert Eenhoorn, diretor-desportivo do AZ Alkmaar, em declarações ao site oficial do clube. Contudo, a UEFA tem uma opinião contrária e a ordem é de acalmia das organizações e clubes, propondo acabar as provas até agosto, adiando o início de 2020/21.Atualmente, no primeiro lugar do campeonato está o Ajax, com os mesmos pontos do segundo colocado, o AZ Alkmaar: 56.