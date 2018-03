Continuar a ler

O futebolista de 26 anos descobriu a semana passada que era compatível com um doente particular, ele que há sete anos doou sangue na perspetiva de um dia se tornar dador de medula óssea e poder salvar a vida de um doente de leucemia.O clube holandês alega para justificar a dispensa do jogador que a possibilidade de compatibilidade genética é tão pequena que torna a situação muito especial.Thys vai falhar o jogo frente ao PSV, em Eindhoven, no próximo sábado, a contar para a 28.ª jornada da Liga holandesa.