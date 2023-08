Homem vai jantar ao mesmo restaurante que Messi e Beckham e acaba espancado por segurança

Aquilo que era para ser um jantar tranquilo em Miami acabou por se tornar... num cenário caótico. De acordo com um vídeo divulgado esta terça-feira pelo 'Daily Mail', um cliente alega ter sido agredido por um segurança do restaurante Gekko enquanto se encontrava no estabelecimento com a família, na mesma altura em que estrelas como Messi, David Beckham, Jordi Alba ou Sergio Busquets também estavam presentes.Segundo a vítima, tudo terá começado quando a família do cliente em questão tirava uma fotografia de grupo no aniversário da filha, na sexta-feira à noite. Ora, nesse momento, o segurança terá interpretado que estavam a ser captadas imagens de Messi sem autorização e acabou por reagir de forma violenta, esmurrando um dos membros desse grupo no rosto. As imagens, de resto, mostram a vítima muito ensanguentada."Saltaram para cima de nós, expulsaram-nos e deram-me um soco na cara. Só porque um dos meus amigos estava a tentar tirar uma fotografia com a mulher. Não foi com Messi ou com Beckham, era uma coisa de família", explicou o homem.Após a confusão, o grupo onde se encontrava Messi e os outros jogadores do Inter Miami deixou o restaurante. No vídeo divulgado pelo 'Daily Mail', é possível ver Victoria Beckham a retirar Harper, a sua filha de 12 anos, do estabelecimento.