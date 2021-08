Hope Solo diz que Megan Rapinoe "intimida" companheiras de equipa para que se ajoelhem

Hope Solo, antiga guarda-redes da seleção dos Estados Unidos, contou numa entrevista ao site 'Goal' que Megan Rapinoe, estrela da equipa norte-americana, "intimida" as companheiras de equipa.





Rapinoe é capitã e líder de uma das seleções mais ativas na luta pela igualdade salarial, defesa do movimento LGBT e luta contra o racismo, mas Hope Solo assegura que no grupo nem todos pensam da mesma forma."É difícil. Já vi a Megan Rapinoe quase intimidar as suas companheiras para que se ajoelhem durante o hino porque quer defender algo à sua maneira. É nosso direito, como norte-americanas, fazê-lo da forma como nos sentimos mais cómodas e penso que assim é difícil estarem concentradas no que interessa, com tantos problemas políticos para as atletas."E prosseguiu: "Há muita pressão e na realidade o que deveria interessar, o nosso foco principal, devia ser ganhar. Nesses momentos o que vi é que há demasiada polémica em torno do hino e de as pessoas ajoelharam-se ou não. Conheço muita gente que é contra a discriminação, vivo no sul, numa área mais conservadora. Penso que o assunto, de ajoelhar-se ou não, cria muitas divisões."