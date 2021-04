Horácio Gonçalves é o novo selecionador de Moçambique

Horácio Gonçalves vai assumir o comando da seleção nacional de Moçambique e suceder a Luís Gonçalves, que falhou o apuramento para a CAN'2021, anunciou esta sexta-feira a federação daquele país africano, em conferência de imprensa.





O treinador, de 58 anos, representava o campeão moçambicano Costa do Sol e já tem objetivos traçados neste novo projeto: conseguir a qualificação para a CAN'2023 e tentar uma 'gracinha' na caminhada para o Mundial'2022, de acordo com as palavras de Fezal Ismael Sidat, presidente da federação moçambicana.Horácio Gonçalves assinou contrato até dezembro de 2023, altura em que termina o mandato do atual presidente federativo, e já perspetivou o projeto que agora abraça. "Não vai ser fácil. Todos sabemos que os últimos anos não têm sido fáceis para a seleção de Moçambique e para a Federação. O presidente convenceu-me com a sua mensagem e a sua paixão. O projeto vai ser longo e difícil, mas é para construir o futuro. Foi isso que motivou a minha vinda para a seleção e com muita honra. É fundamental aumentar as seleções de sub-15, sub-17, sub-19, sub-21 e sub-23 se queremos crescer", salientou o novo selecionador dos Mambas, tendo também agradecido ao seu antigo clube pelos "três anos maravilhosos" que lá passou.