Horrível lesão na perna após entrada duríssima: o árbitro nem amarelo mostrou

Uma duríssima entrada num jogo de futebol da quarta divisão na Argentina, entre o Ituzaingó e o Real Pilar, resultou numa horrível lesão na perna de um jogador, uma imagem que circula das redes sociais e que impressiona.





Así le quedó la pierna a Brian Medina, jugador de #Ituzaingo, en el duelo ante Real Pilar.



@diegobranca pic.twitter.com/nljzjsXFWk — Solo Ascenso (@SoloAscenso) January 23, 2021

Os pitons da bota de um futebolista do Real Pilar abriram uma enorme ferida na perna de Brian Medina e o árbitro nem um cartão amarelo mostrou ao agressor.O jogador ferido acabou por deixar o campo de ambulância e foram necessários 25 pontos para suturar a ferida.Algumas horas mais tarde, Brian tranquilizou os amigos através das redes sociais. "Por sorte estou bem, com mais 25 pontos na perna e feliz pela qualificação da nossa equipa. Quero agradecer aos profissionais do hospital Durand que me atenderam de forma muito célere. Obrigado ao Ituzaingó, estiveram comigo em todo o momento, à minha família e a todos os que perderam um segundo para me telefonar ou enviar mensagens."