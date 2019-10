Hotel do Grémio fica às escuras horas antes do duelo com o Flamengo

No Rio de Janeiro para disputar uma partida decisiva para a Copa Libertadores diante do Flamengo de Jorge Jesus, o plantel do Grémio teve esta terça-feira uma surpresa menos agradável ao chegar ao hotel depois do habitual treino de ativação prévio aos seus jogos. É que, lá chegados, os jogadores encontraram um hotel totalmente... às escuras. A situação aconteceu ao final da tarde e motivou um período de espera de meia hora junto do autocarro na entrada do estabelecimento hoteleiro, antes de a comitiva gaúcha decidir mesmo rumar a outro ponto da cidade para jantar.De acordo com o Globoesporte, a situação ocorreu devido a um problema num poste de eletricidade em frente ao hotel, o qual motivou o corte total da energia na zona até às 19h40 locais, num período total de 40 minutos. Refira-se que o hotel em causa tinha um gerador que à data estava... estragado.Lembre-se que Flamengo e Grémio se encontram pelas 1h30 (hora de Lisboa) da próxima madrugada, isto depois de um empate a um golo na primeira mão.