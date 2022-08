«Houve um ano em que todos os clubes grandes me queriam depois de Ronaldo e Messi»

Giuseppe Rossi, avançado italiano de 35 anos, concedeu uma entrevista ao 'AM' onde lembrou a temporada que fez em 2010/11 pelo Villarreal, garantindo que despertou - à semelhança de Cristiano Ronaldo e Messi - a atenção de "todos os clubes grandes"."Houve um ano no Villarreal, temporada 2010/11. Nesse ano 'explodi'. Joguei de maneira consistente e fiz 32 golos divididos pela LaLiga e pela Liga Europa. Em Espanha, a seguir a Ronaldo e Messi, estava lá eu. Todos os [clubes] grandes me queriam", revelou.Recorde-se que Giuseppe Rossi, que durante a carreira representou equipas como Newcastle, Manchester United ou Fiorentina, está atualmente sem clube depois de ter terminado contrato com os italianos da SPAL.