Hugo Basto rescinde com o Neftchi PFK e é jogador livre

Hugo Basto já não é jogador do Neftchi PFK. O defesa-central rescindiu o contrato que o ligava ao emblema do Azerbaijão e tornou-se agora num jogador livre, com margem para negociar com qualquer clube. A saída teve por base salários em atraso.Para trás ficou uma temporada de sucesso coletivo, com o Neftchi a alcançar o segundo lugar no campeonato e, dessa forma, uma vaga na 2.ª pré-eliminatória da Conference League.Com passado no Varzim, no Sp. Braga B, no Arouca, no Chaves e no Estoril, Hugo Basto é agora um jogador livre para negociar. Não tendo agente, está ele próprio a analisar as propostas que tem em mãos.