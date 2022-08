Hugo Firmino recebe distinção de melhor jogador da época na Arménia

Hugo Firmino recebeu a distinção de melhor jogador da época na Arménia, um momento partilhado pelo atual clube nas redes sociais. O avançado português, de 33 anos, fez a estreia naquele campeonato em 2021/22 e apontou 18 golos em 32 encontros oficiais, facto mais do que suficiente para receber o galardão.O jogador que trocou o campeão Pyunik pelo Ararat-Armenia mostrou-se satisfeito pelo prémio. "Tem sido uma caminhada de sucesso, neste país que me acolheu. Sempre assumi o risco de sair da zona de conforto e Deus tem-me amparado com fé e força. Estarei sempre grato pelas oportunidades que a vida me vai proporcionando mas o meu caminho sou eu que faço. As decisões sou eu que tomo e estarei sempre disposto a lidar com as consequências, assim como com os êxitos. Para ter algo que nunca tiveste é preciso fazer algo que nunca se fez", frisou através das redes sociais o antigo jogador de Cova da Piedade, Oriental, Gil Vicente, Estoril ou Torreense.