Hugo Vieira assina pelo Hibernians de Malta

Depois de rescindir com o Craiova, formação da Roménia para o qual se transferiu no último verão, o avançado Hugo Vieira já tem novo clube, tendo assinado pelo Hibernians, de Malta, até ao final da época."Feliz por anunciar que assinei com o Hibernians até ao final da temporada", escreveu o jogador nas suas redes sociais.Agora com 33 anos, o atacante, que em Portugal brilhou sobretudo ao serviço do Gil Vicente, junta assim mais um país à sua já vasta carreira internacional, que inclui passagens por França, Espanha, Rússia, Sérvia, Japão, Turquia e Roménia.