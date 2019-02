Hulk conquista Supertaça chinesa e já aponta ao campeonato: «Não vai ser fácil»

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, conquistou este sábado a Supertaça da China , ao vencer o Beijing Guoan, por 2-0, num encontro disputado em Suzhou.Com o brasileiro Hulk, ex-FC Porto, no onze, a equipa de Xangai chegou ao triunfo perante o vencedor da Taça da China, graças aos golos de Wang Shenchao (62) e Lu Wenjun (66).No final do encontro, o brasileiro, ex-FC Porto, não escondeu a importância de começar a época com um título. "É importante ganhar sempre. Encerrámos a temporada passada com um título, este ano começamos com outro. Hoje vamos comemorar, sabendo que dia 1 vamos começar o campeonato chinês com um clássico. Temos de estar preparados para começar bem o campeonato que queremos defender com unhas e dentes, mas com humildade e muito trabalho".E prosseguiu: "No período de 3 meses conquistámos dois títulos importantes. Temos de ter humildade e respeitar a história dos outros clubes. Este ano, as equipas reforçaram-se muito bem, vai ser muito difícil e temos de trabalhar muito para defender o título de campeão porque não vai ser fácil. Temos a humildade e a determinação de lutar em cada jogo para atingirmos os nossos objetivos".