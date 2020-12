Hulk deixa Shanghai SIPG: «Vou seguir a minha trajetória»

Hulk anunciou esta segunda-feira a sua saída do Shanghai SIPG. Recorde-se que o mercado de janeiro pode trazer o avançado brasileiro de volta ao FC Porto.





"Hoje um dia tão importante quanto ao que me apresentei, dia de despedir-me do Shanghai SIPG, equipa em que fui acolhido com muito carinho. Nesses mais de 4 anos sou muito grato aos adeptos que me receberam muito bem. À direção e aos jogadores o meu muito obrigado por partilhar tantos anos de trabalho e dedicação. Juntos tivemos inúmeras conquistas como a Superliga e a Supercopa, mas também tivemos momentos de superação onde confiávamos uns nos outros, com muita união e vontade de vencer. Como sempre fiz na minha carreira saio deixando muitos amigos. Vou seguir a minha trajetória, com uma bagagem profissional a qual muito me orgulho! Meu agradecimento de todo coração a família Shanghai SIPG!", escreveu no Instagram.Segundoavançou em novembro, Hulk mantém a vontade de voltar ao FC Porto e, mais importante do que isso, a prioridade dada aos dragões tem eco na SAD liderada por Pinto da Costa. De acordo com as informações recolhidas por Record, o presidente está a tratar pessoalmente do dossiê, ciente de que há um encontro de vontades entre o FC Porto e o Incrível.Hulk já manifestou em várias ocasiões a ligação sentimental que mantém não só ao FC Porto como à própria cidade. Um vínculo iniciado em 2001, quando chegou ao Vilanovense, de Gaia, na outra margem do Rio Douro, e que naturalmente cresceu com a sua mudança para o Dragão em 2008, onde se manteve até 2012. Ora, com o final de carreira à vista e dono de uma fortuna considerável, Hulk está a construir numa zona nobre da Invicta, entre a Boavista e a Foz, uma nova moradia, o que atesta também o carinho que o jogador continua a nutrir pela cidade.Assim seja contratado e utilizado regularmente, aos 34 anos Hulk acabará por travar a valorização de um jogador que poderia oferecer outros dividendos financeiros, mas no caso do Incrível há que ter em conta não só o rendimento desportivo como a componente comercial. Do ponto de vista técnico, os indicadores conhecidos do empenho e forma física de Hulk, que esteve às ordens de Vítor Pereira no Shanghai SIPG, encaixam nos patamares de exigência de Sérgio Conceição, que, como se sabe, também vê a experiência e polivalência dos seus jogadores como trunfos.